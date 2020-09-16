هاني شاكر ينضم إلى تيك توك بـ فيديو جديد

أعلن أمير الغناء العربي هانى شاكر عن انضمامه إلى برنامج الفيديوهات الشهير "تيك توك"، حيث قام بنشر فيديو أعلن فيه أن هذا حسابه الرسمى وقام بغناء مقطع من أغنية "علي الضحكاية".

وفور نشر الفيديو، تفاعل الجمهور معه، وقد تخطى مليونا ونصف المليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة من نشره.

وانتهى هاني شاكر من تسجيل عدد من الفيديوهات التي تحدث فيها عن يومياته وبدايته الفنية وتطرق إلى مشكلة المهرجانات.

ولأول مرة يظهر أحفاد هاني شاكر معه في فيديو.

وصرحت شركة تاج ميديا المنفذة للحلقات بأن من المقرر طرح هذه الفيديوهات خلال الأيام المقبلة، حصريًا عبر حساب هاني شاكر على تيك توك.