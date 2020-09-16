أعلن أمير الغناء العربي هانى شاكر عن انضمامه إلى برنامج الفيديوهات الشهير "تيك توك"، حيث قام بنشر فيديو أعلن فيه أن هذا حسابه الرسمى وقام بغناء مقطع من أغنية "علي الضحكاية".
وفور نشر الفيديو، تفاعل الجمهور معه، وقد تخطى مليونا ونصف المليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة من نشره.
وانتهى هاني شاكر من تسجيل عدد من الفيديوهات التي تحدث فيها عن يومياته وبدايته الفنية وتطرق إلى مشكلة المهرجانات.
ولأول مرة يظهر أحفاد هاني شاكر معه في فيديو.
وصرحت شركة تاج ميديا المنفذة للحلقات بأن من المقرر طرح هذه الفيديوهات خلال الأيام المقبلة، حصريًا عبر حساب هاني شاكر على تيك توك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاني شاكر ينضم إلى تيك توك بـ فيديو جديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.