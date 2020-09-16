بعد فسخ التعاقد بينهما.. تعرف على سبب الخلاف بين بهاء سلطان ونصر محروس

أعرب الفنان بهاء سلطان عن سعادته بفسخ تعاقد مع شركة " فري ميوزيك" المملوكة للمنتج نصر محروس.

وعن سبب الخلافات الشرسة بين نصر محروس و بهاء سلطان، كشف المنتج الشهير في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن كواليس ما حدث مع " بهاء"، عقب مبادرة اسعاد يونس في برنامج " صاحبة سعادة" ومطالبتها " نصر محروس" بشكل ودي بحل الازمة مع بهاء سلطان لكي يعود من جديد للغناء.

وقال نصر محروس: "استجابة إلى مبادرتها فإنني أوضح لها وللجمهور الحبيب أنني أحرص الناس جميعًا على إنهاء الخلاف معه، فأنا وبفضل الله سبحانه وتعالى من اكتشف موهبته، ومن اختار اسمه الفني، الذي كان معترضا عليه ولقبه بسلطان، ومن أعطاه الفرصة ليبدأ مشواره الفني من خلال شركتي، وأزعم أنها لم تبخل عليه بحهدها وخبرتها وأموالها لتصنع له النجاح الذي يستحقه والشهرة التي يحلم بها".

وأضاف: "ما أود إيضاحه أن شعوري إزاء ما حدث هو ذات شعور الأب حينما يتخلى عنه ابنه، وينكر فضله عليه ويصر على تركه والانفصال عنه دون مبرر، ويصل الأمر به أن يشوه صورة والده دون سبب سوى أنه لا يريد أن يبقى في المكان الذي يذكره بفضل والده عليه!".

وتابع: "الأصعب من ذلك أن تشعر بأن من أحسنت إليه وصنعت معه وله النجاح يتعمد الاعتداء على حقوقك وأموالك ويفضل أن يسلم نفسه لغيرك ليقتسما ثمار جهدك وعرقك وروحك ودمك فماذا تفعل؟ سوى أن تلجأ للقضاء وتطلب منه أن يستكمل تنفيذ التزاماته، وأن يدفع للشركة نسبتها المستحقة، والتي تقدر فقط بـ25% لها، ونسبة 75% له! على أمل أن تعوض جزء من التكاليف الباهظة التي تكبدتها في إنتاج الألبومات له، والتي يتكلف الواحد منها شاملًا أجره وتصوير إحدى أغنياته أكثر من 3 ملايين جنيه!".