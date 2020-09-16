بالكاچول.. چيهان خليل تشعل إنستجرام في أحدث ظهور

حيث شاركت چيهان مجموعة صور لها عبر حسابها بموقع إنستجرام.
وظهرت چيهان بالصور بإطلالة كاچول مرتدية بنطلون چينز باللون الأزرق وشميز أسود ، ووضعت ميكب خفيف يبرز ملامح وجهها .
ولاقت الصور تفاعل الكثير من وأبرز التعليقات " أحلي بونجور علي أحلي قمر في الدنيا".
في سياق منفصل، شاركت جيهان خليل مسلسل "علامة استفهام"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم.
يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل، مسلسل "طاقة حب" وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة، وعرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية، وتدور أحداثة في إطار رومانسي، وشارك في بطولته الفنان أحمد صفوت وسامح الصريطي.
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