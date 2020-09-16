مدحت صالح يحصد جائزة الإبداع بمهرجان همسة للآداب والفنون

أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب و الفنون عن تكريم الفنان " مدحت صالح " وجائزة الابداع عن مجمل أعماله ضمن تكريمات المهرجان في دورته الثامنة ،جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان .

وقال فتحى الحصرى رئيس الحفل إن هذا التكريم تقديرا لكل ما قدمه الفنان " مدحت صالح " خلال مشواره الفنى الحافل، ويأتي ذلك بعد إعلان الإدارة عن تكريم الفنان ياسر جلال، المخرج سامح عبد العزيز، طارق الابيارى .

الجدير بالذكر أن المهرجان يحمل في دورته الحالية اسم الفنان القدير " محمد صبحى " و سيقام المهرجان يوم الحادى عشر من شهر أكتوبر .