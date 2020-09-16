وزيرة الثقافة تجدد الثقة للفنان إسماعيل مختار رئيساً لبيت المسرح

أصدرت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة قرارًا بتجديد الثقة للفنان إسماعيل مختار كرئيس للبيت الفني للمسرح.

جدير بالذكر ان الفنان إسماعيل مختار كان قد تولى رئاسة البيت الفني للمسرح عام ٢٠١٦ ، حيث شهد البيت الفني للمسرح خلال فترة توليه لإدارته نجاحات عديدة سواء في مستوى العروض المقدمة او عدد العروض المنتجة خلال العام و التي وصلت العام الماضي الى تقديم ٧٠ عرضاً في العام ما بين اعادة لعروض ناجحة و افتتاح عروض جديدة ، كما وصلت عروض البيت الفني للمسرح لاول مرة للمناطق الحدودية و المحافظات حيث وضع البيت الفني للمسرح لاول مرة خلال عام ٢٠١٩ خطة لتجوال عروضه بالمحافظات و التي وصلت الى ١٤ محافظة ، كما اعتمدت سياسته على التوسع في الورش التدريبية لشباب المسرحيين و الفئات المهمشة كذوي الاحتياجات الخاصة ، و اعتمد أيضا على اعطاء الفرص لشباب المخرجين و الانفتاح على مختلف التيارات المسرحية.

كما شهد البيت الفني خلال فترة تولي الفنان إسماعيل مختار انشاء فرقتين مستحدثتين و هما فرقة مسرح المواجهة و التجوال و المختصة بانتاج العروض المسرحية للتجوال بالمحافظات ، و فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة و المختصة بتدريب و تأهيل و دمج الفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة، و على مستوى الإنشاءات تم الانتهاء من المرحلة الأولى من انشاء مسرح مصر ، بالاضافة الى تجديد جميع مسارح البيت الفني للمسرح .

و شهد البيت الفني أيضا خلال هذه الفترة اقبالا كبيرا على العروض من الجمهور حيث وصل عدد حضور عروض البيت الفني بالقاهرة و المحافظات الى ٨٥٠ الف مشاهد خلال العام الماضي، لما شهدته أيضا دعاية العروض المسرحية و تسويقها من تطور خلال تلك الفترة .