مفاجأة.. بعد شهور غياب أنغام تعود لحفلات الجمهور!

أعلنت النجمة انغام، أنها تستعد لإحياء حفلة علي مسرح المنارة خلال الفترة المقبلة وتعد الحفلة الأولي بعد ست اشهر غياب بسبب ظروف فيروس كورونا.

ونشرت انغام، بوستر الحفل علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلقت عليها: "بعد غياب .. الحفل الأول ل أنغام على مسرح المنارة - القاهرة الجديدة .. قريباً أنغام في المنارة".

من ناحية أخري تستعد الفنانة أنغام، لطرح ألبومها الغنائي الخليجي الجديد"مزح" وهو من انتاج وتوزيع شركة"روتانا" وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

وانتهت أنغام، منذ أسابيع من كافة تفاصيل الألبوم الخليجي حيث سلمت الماستر الخاص به لشركة الإنتاج استعدادًا لطرح.

وطرحت أنغام مؤخرًا أغنيتها الجديدة "بحبك وبرتحالك" عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات صابر كمال، وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع موسيقى تميم.