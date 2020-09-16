ليلى علوى تستطلع رأي الجمهور عن نهاية فيلم "حب البنات"

ونشرت ليلى علوي حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها من فيلم "حب البنات"، وعلقت قائلة"بنات مصطفى أبو حجر ..عاشوا بعيد عن بعض وعن دفا اللمة.. ولما كبروا بدأوا يدوروا على الحب اكتشفوا أنهم بيدوروا غلط ..وفى نهاية الحدوتة فهموا أن الأمان وونس العيلة مهم زي الحب.. أي رايكم في نهاية فيلم حب البنات".
يذكر أن فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن، آخر أعمال ليلى علوى، وشاركت فى بطولته مع منة شلبى وباسم سمرة وأحمد داوود وصابرين، ومن تأليف وإخراج يسرى نصر الله.
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