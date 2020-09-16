بعد أزمة كورونا .. أنغام تحيي حفلاً غنائياً على مسرح المنارة

تستعد الفنانة أنغام، لإحياء حفل غنائي على خشبة مسرح المنارة قريبًا، وهو الحفل الأول لأنغام في مصر بحضور الجمهور منذ ظهور ازمة فيروس كورونا.
ومن المتوقع أن تقدم أنغام، عددًا من أبرز الأغاني الخاصة بها منها حالة خاصة جدًا، وياريتك فاهمني، وبتوصفني بتكسفني، وهبدأ مـ الآخر، وغيرها من الأغاني.
يذكر أن آخر أعمال أنغام، الفنية أغنية "بحبك وبرتاحلك" والتي قامت بتصويرها مؤخرًا على شكل الفيديو كليب في الساحل الشمالي، وهي من إخراج عادل جمال.
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