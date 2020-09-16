“هواة العود” تختتم الدورة التدريبية الثالثة عشرة من “برنامج العازف”

مسقط ـ الوطن:

اختتمت الجمعية العُمانية لهواة العود، الدورة التدريبية التأسيسية الثالثة عشرة في العزف على آلة العود “برنامج العازف”، والذي تم تنفيذه عبر تطبيق برنامج زووم. وعملت الجمعية على تنفيذ هذا البرنامج التعليمي في العزف على آلة العود للهواة المستجدين خلال ثلاثة أشهر، منذ مطلع يونيو الماضي وحتى نهاية شهر أغسطس، والتحق بالبرنامج 22 من المنتسبين من الجنسين، الذين كانوا قد اجتازوا البرنامج التأسيسي الذي نفذته الجمعية في يناير الماضي وأشرف عليه ونفذه كل من رجاء المخينية رئيسة القسم الفني، والدكتور مدثر ابو الوفا وعازف العود خالد التويجري، ويختص برنامج العازف بتعليم هواة آلة العود على مبادئ العزف الصحيحة ونظريات الموسيقى العربية عبر تعليم قراءة النوتة والمقامات الموسيقية وبعض القوالب الفنية مثل الدواليب والمقطوعات المختارة من قبل المختصين بالجمعية لهذا البرنامج. واشتمل ختام البرنامج على عزف ما تم تعلمه من مقامات وقوالب موسيقية وهي (مقام الراست ومقام البياتي ومقام النهاوند ومقام العجم) وتم عرضه في مقطع مرئي تم تسجيله وتجميع المقاطع لكل المشاركين وإنتاج فيديو جمع جميع المتدربين والمتدربات ليشكلوا توليفة من نغمات المقامات الشرقية وهي نتاج لما تم خلال فترة التدريب الافتراضي، وقد شارك في العزف مع المتدربين الفنان خالد التويجري والدكتور مدثر أبو الوفا والفنانة نورة النظيرية وفي الإيقاع تركي الهادي ومساعدا التدريب العازف سالم المعولي والعازف منير حسون.

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