صبري فواز يروج لمسلسل 'أسود فاتح'

قام الفنان صبري فواز، بالترويج لمسلسل "أسود فاتح" والمقرر عرضه علي شاشة " vip"من عروض شاهد الأولي.

ونشر مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، نبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.، بوستر علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وعلق عليها قائلا: "البوستر الرسمى لمسلسل إسود فاتح حصرياً على شاهد,VIP من عروض شاهد الأولى".

مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، نبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.