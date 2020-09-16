في ذكرى وفاته.. تعرف على الفنان الذي كان يحبه فؤاد المهندس

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان القدير فؤاد المهندس، الذي لٌقب بـ"الأستاذ" وهو واحدًا من أهم الكوميديين في العالم العربي.
استطاع فؤاد المهندس، خلال مسيرة طويلة، أن يحقق معادلة من الصعب أن يحققها نجم آخر، فنجح في البطولة المطلقة مثلما نجح تمامًا في تقديم الأدوار الثانية.
نجح في السينما والتلفزيون وتألق في المسرح وكان من النجوم الذين ارتبط اسمهم بالفوازير.
وكشف ابن فؤاد المهندس، خلال احدى الحوارات الصحفية له بأن في مرحلة التسعينات صعد إليه ذات مرة في حجرته ووجده يضحك كثيرًا وكان يشاهد "التريلر" الخاص بفيلم "الناظر صلاح الدين" الذي لعب بطولته الفنان الراحل علاء ولي الدين، وضحك جدًا على "إفيه" علاء وهو يقول: "هو كله ضرب ضرب مفيش شتيمة".
وبعدها بيومين طلب منه أن يشاهد الفيلم في السينما رغم أنه قلما يخرج من البيت للذهاب للسينما، فاتصل بمخرج الفيلم شريف عرفة، وأخبره برغبة والده، وبالفعل ذهب وشاهد الفيلم وكان في استقبالهم شريف عرفة وعلاء ولي الدين الذي كان يحبه كثيرًا.
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