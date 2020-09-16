إليسا تعلق على ألبوم أصالة لاتستلم

هنأت النجمة اللبنانية إليسا، "الفنانة أصالة على طرح ألبومها الجديد "لا تستسلم"، والذي قامت بطرحه اليوم عبر موقع التواصل. وقالت إليسا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "أنت تستحقى كل الأفضل يا حبى، مبروك على ألبومك الجديد". ألبوم" لاتستلم "ل النجمة أصالة تؤدي أغانيه باللهجة الخليجية، عبر منصات وتطبيقات الأغانى والموسيقى الإلكترونية،

حيث يضم الألبوم 20 أغنية جميعها باللكنة الخليجية.

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