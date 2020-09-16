نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من أحمد حسن وزوجته عقب القبض عليهما في المقال التالي
واتهم اليوتيوبر أحمد حسن وزينب، في قضية الإتجار بالبشر، وتعريض ابنته للخطر، وذلك في البلاغ المقدم ضدهما من وزارة التضامن.
يذكر أن نيابة البساتين قد استمعت إلى أقوال الأخصائي الإجتماعي، والذي قدم بلاغ ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزينب.
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