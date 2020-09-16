نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق صارم من هيفاء حسين عقب سخرية الجمهور من زوجها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ردت الفنانة البحرينية هيفاء حسين على تعليقات الجمهور التي آثارات غضبها عقب مشاركتها صورة مع زوجها قائلين: "ايش ينفع جمال وانتي متزوجة واحد قد ابوك.." وكتبت "حسين" معلقة على تعليقات الجمهور وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائله: "متزوجة واحد مخليني ملكة.. يحترمني ويقدر مشاعري ويحسسني بكياني كزوجة وامرأة في حياته.. متزوجة واحد محسسني بسعادة مالها مثيل.. متزوجة رجل بمعنى الكلمة.. متحمل للمسؤولية وما عمري حسيت نفسي وحيدة وما عندي رجل يكون سند لي.. هذا هو الرجل الحقيقي مو بالعمر ولا بالشكل انما بالفعل..".

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