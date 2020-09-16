عاجل..وفاة محمد زعزع منتج "فرجة ناجي عطالله"

توفى منذ قليل المنتج محمد زعزع والذي أنتج مسلسل "فرقة ناجي عطالله"، وأعلن عن ذلك السيناريست أيمن سلامة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وشارك "زعزع" في إنتاج العديد من الأعمال الفنية الدرامية والسينمائية، منها: "فرقة ناجى عطاالله" و"السلطان والشاه" و"هزمتنى امرأة" و"الوهم" و"دمى ودموعى وابستامتى" و"في بيتنا رجل".

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