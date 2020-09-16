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عاجل..وفاة محمد زعزع منتج "فرجة ناجي عطالله"

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توفى منذ قليل المنتج محمد زعزع والذي أنتج مسلسل "فرقة ناجي عطالله"، وأعلن عن ذلك السيناريست أيمن سلامة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وشارك "زعزع" في إنتاج العديد من الأعمال الفنية الدرامية والسينمائية، منها: "فرقة ناجى عطاالله" و"السلطان والشاه" و"هزمتنى امرأة" و"الوهم" و"دمى ودموعى وابستامتى" و"في بيتنا رجل".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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