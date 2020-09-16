ونفى المنتج نصر محروس، في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" ما أعلنه الفنان بهاء سلطان، فقال: "كذب، الكلام ده محصلش، المحكمة موجودة وروحوا اسألوا، وهي حكمت لصالحي مش لصالح بهاء، وتم رفض الدعوى الفرعية اللي رافعها شكلًا وموضوعًا، وألزمته أيضًا بالتنفيذ العيني للعقد وملحقه يعني الألبومين الباقيين".
جدير بالذكر أن سلطان، كتب على حسابه الشخصي بـ"فيس بوك” منذ قليل: "الحمدلله تم فسخ عقدي مع شركة فري ميوزيك (نصر محروس)، إن ينصركم الله فلا غالب لكم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لهذا السبب بهاء سلطان مطلوب على جوجل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.