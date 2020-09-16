دفن جثمان محمد زعزع في مقابر العائلة

وكشف أحد أفراد العائلة في تصريحات صحفية أن المنتج محمد زعزع من المقرر دفنه في مقابر العائلة بالسادس من أكتوبر.
وشارك محمد زعزع في عدد كبير من الأعمال الفنية أبرزها "في بيتنا رجل" لفاروق الفيشاوي ومسلسل "هزمتني امرأة" لمحمود ياسين.
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