دفن جثمان محمد زعزع في مقابر العائلة

رحل عن عالمنا مساء اليوم المنتح محمد زعزع، منتج مسلسل "فرقة ناجي عطالله"، والذي أنتج عدد من الأعمال الفنية.

وكشف أحد أفراد العائلة في تصريحات صحفية أن المنتج محمد زعزع من المقرر دفنه في مقابر العائلة بالسادس من أكتوبر.

وشارك محمد زعزع في عدد كبير من الأعمال الفنية أبرزها "في بيتنا رجل" لفاروق الفيشاوي ومسلسل "هزمتني امرأة" لمحمود ياسين.