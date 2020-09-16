انتحار ممثلة شابة في ظروف غامضة

كشفت تقارير إخبارية عالمية، عن وفاة الممثلة الكورية الجنوبية أوه إن هي -36 عاما- في ظروف غامضة، بعد أن عُثر عليها مفارقة للحياة في شقتها، ورجحت الشكوك الأولية إلى انتحارها.
وأضافت التقارير، أنه عُثر على أوه إن هي -36 عاما- مساء أمس الثلاثاء، وهي فاقدة للوعي في شقتها، وتم نقلها للتو إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، إلا أنها فارقت الحياة.
وأفادت التقارير أن «أوه إن هي» تلقت العلاج الأولي بعد نقلها من منزلها في إنتشون (غرب سيول) إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة بعد أن بدأت حالتها تستقر.
ونوّهت التقارير الإخبارية أن «أوه إن هي» حاولت الانتحار في وقت سابق قبل وفاتها، ما يرجح الشكوك التي تلمح إلى وفاتها منتحرة، في الوقت الذي قالت فيه الشرطة: «عثرت صديقة -أوه إن هي- عليها وأبلغت عنها، لكننا لا نعرف سبب وجود الصديقة هناك، نعتقد حاليًا أنها (حاولت الانتحار)».
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