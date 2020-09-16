إلهام الفضالة "الزوجة الرابعة" في رمضان 2021..إليكم تفاصيل أحدث مسلسلاتها

إلهام الفضالة بدأت التحضير لأحدث أعمالها الدرامية المقبلة التي من المقرر أن تنافس بها في شهر رمضان لعام 2021، واستقرت الفنانة الكويتية على مسلسل بعنوان "أمينة حاف" لتواصل به مشوارها بعد النجاح الذي حققته بمسلسل "الكون في كفة" الذي قدمته في رمضان الماضي.

تفاصيل أحدث أعمال إلهام الفضالة في رمضان 2021

إلهام الفضالة حلت ضيفة على برنامج "The Insider بالعربي" الذي يعرض على قناة دبي، وتحدثت عن بعض تفاصييل مسلسلها الجديد "أمينة حاف" الذي تخوض به سباق رمضان 2021، وأوضحت أنها ستؤدي دور سيدة مستفزة تدعى أمينة، تمر بمواقف عديدة في حياتها خلال بداية العملـ وتنتقل من حالة إلى حالة حتى تصبح "زوجة رابعة".

وأضافت إلهام الفضالة: "الشخصية مستفزة ومثل ما الجمهور حبوني في الكون في كفة هيحبوني بشخصية أمينة، وأنا عملت أدوار الفتاة العادية البسيطة المستكينة لكن في أمينة حاف هتشوفون شكل مختلف"، كما كشفت عن أنه سيكون هناك بعض المشاهد المليئة بالمشاحنات، خاصة عند احتماع الزوجات الأربعة معًا.

إلهام الفضالة الزوجة الرابعة لشهاب جوهر في "أمينة حاف"

وكشفت الفنانة الكويتية أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على النجمات اللاتي سيجسدن دور الزوجات الأربعة، وأنها تشارك برأيها مع المخرج والمنتج في مرحلة الترشيحات، لافتة إلى أنه تم الاستقرار فقط على الفنان الذي سيلعب دور الزوج، وهو الفنان الكويتي شهاب جوهر، موضحة أنه تم اختياره بعد تألقه في رمضان الماضي بدوره في مسلسل "جنة هلي".

في سياق أخر، كان أحدث أعمال النجمة الكويتية إلهام الفضالة هو مسلسل "الكون في كفة" الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، وشاركها في بطولته كل من محمود بوشهري وعبد الله بهمن وشهد سليمان ومرام البلوشي وغيرهم، والعمل من تأليف علي دوحان، وإخراج سائد بشير الهواري.

إلهام الفضالة تستعرض أجورها في 3 أعمال

وكانت الفنانة الكويتية قد أثارت الجدل بين المتابعين، بعد أن قررت استعراض تعاقدات 3 مسلسلات قدمتهم مؤخرًا، والكشف عن أجرها بكل مسلسل، وذلك من أجل الرد على إحدى زميلاتها التي لم تكشف اسمها.

وقررت إلهام الفضالة شن هجومًا حادًا على إحدى الفنانات التي شككت في أجور النجمات الكويتيات واعتبرتها أقل من أنها تسبب لهن هذا الثراء، فاستعرضت إلهام 3 تعاقدات من 3 شركات إنتاج مختلفة، وركزت فيهم على الأجر الذي تقاضته من كل شركة نظير مشاركتها في أحد الأعمال الدرامية، وهو الأجر الذي اعتبره الجمهور كفيلا بأن يجعلها ثرية.

وقالت إلهام الفضالة في تعليقها عىل مقطع فيديو نشرته عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "يا أم الكار.. أذكرج يوم اشتغلتي مع نجومنا الشباب وبنص التصوير عرفت أجرهم دبل.. جرج وقلبتي المكتب عليهم ليش خدوا اللي أصغر منج أكتر.. نسيتي ها.. تحرشتي بالشخص الغلط بصدقي أبط عينج بالأدلة اللي شفتيها".

