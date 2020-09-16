فيديو بدور البراهيم تقارن جمالها بسعاد حسني:"شئتم أم أبيتم أنفي أحلى من أنفها"

بدور البراهيم خبيرة التجميل السعودية أثارت الجدل بين عدد كبير من متابعيها خلال الساعات الماضية، بعد مقارنة جمالها بالفنانة الراحلة سعاد حسني، خلال مقطع فيديو بثته عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

بدور البراهيم تقارن نفسها بسعاد حسني

بدور البراهيم نشرت مقطع فيديو أكدت خلاله أنها تلقت تعليقات من عدد من جمهورها بأن أنفها أجمل من أنف الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني، وأنها ترى أنفها أجمل بالفعل، وأضافت: "أنا اشوف أنفي أحلى". ويبدو أن بدور البراهيم واجهت عدة انتقادات بعد تشبيه نفسها بالسندريلا سعاد حسني، واتهمها البعض بأن جمالها ليس طبيعيًا وأنها أجرت عمليات تجميل كثيرة، حيث قررت الدفاع عن نفسها وقالت إنها لم تجر أي عملية تجمسل وأنها تحرص على وضع "الكنتور" فقط.

تصريحات مثيرة للجدل من بدور البراهيم عن السندريلا

وأضافت خبيرة التجميل السعودية أن الفنانة الراحلة سعاد حسني إذا كانت على قيد الحياة حتى الآن، فإنها كانت ستخضع لعمليات التجميل وحقن الفيلر والبوتكس، لأنها كانت مهتمة بكل ما يخص عالم الموضة والجمال في شبابها، مختتمة حديثها بإصرارها على مقارنتها بالراحلة وقالت: "شئتم أم أبيتم.. أنا أشوف أنفي أحلى من سعاد حسني".

الجمهور يشن حملة هجوم على بدور البراهيم

تصريحات بدور البراهيم أثارت الجدل بين متابعيها الذين شنوا حملة هجوم عليها بعدما انتشر الفيديو بينهم، وأكدوا على أنها ليس من المفترض من الأساس أن تقارن نفسها بالراحلة سعاد حسني، كما سخروا من الثقة الزائدة التي تتحدث بها خبيرة التجميل السعودية، واعتبر البعض أنها تقصط من تصريحاتها إثارة الجدل فقط.

في سياق آخر، كانت بدور البراهيم قد كشفت مؤخرا عن السبب الذي ساهم في انفصالها عن زوجها الأخير حيث نشرت فيديو تحدثت من خلاله عن وجود دور لزوجة طليقها في انفصالها عنه على الرغم من حديثها بأنها كانت تعيش "أجمل أيام حياتها معه" حسب وصفها فقالت: "سبب الطلاق هو تدخلات من جهة زوجته الأولى الله يستر عليها، وكان حياتنا أفضل لكن هذا السبب خارجي، وكان بيننا راحة وعشت أجمل أيام حياتي معه، على الرغم اننى لم أعطي نفسي فرصة للتفكير في هذه الخطوة".

ومؤخرًا أعلنت بدور البراهيم انفصالها رسميًا عن زوجها بعد أشهر من الطلاق الشفوي فقط، وكتبت عبر سناب شات: "وأخيرًا تم انفصالي رسميًا أحب أبارك لنفسي وصحتي وعافيتي ومستقبلي".