أول رد من أنغام على أنباء زواجها للمرة الخامسة من هاني فرحات، فالفنانة المصرية أرتأت الخروج عن صمتها ووضع حد للأخبار المتداولة حول مسألة زواجها من المايسترو المصري هاني فرحات حيث بدا بأنها مستاءة جداً من مطاردة الشائعات لحياتها الخاصة.

أنغام تنفي أنباء زواجها للمرة الخامسة

الفنانة المصرية أنغام وفي أول رد رسمي لها على أنباء زواجها من المايسترو المصري هاني فرحات الذي يعتبر صديقاً لها وكان يرافقها في حفلاتها السابقة سواء في مصر أو خارجها، كتبت في تغريدة لها "الأخبار المتداولة عني غير صحيحة، رجاء للمواقع المحترمة عدم نشر أخبار عني وعن حياتي قبل مراجعة مكتبي الإعلامي للتأكد من صحة الخبر" في تلميح غير مباشر الى نفيها للأخبار المتداولة عن زواجها للمرة الخامسة.

وانطلقت شائعات زواج أنغام وخوضها لقصة حب جديدة منذ طرحها أحدث أغنيتها "بحبك وبرتاحلك" قبل أسابيع عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وربط الجمهور بين كلمات الأغنية وبين خوضها لتجربة عاطفية مجددا، ما اضطرها الى نفي ذلك في أحدث تصريحاتها قبل أيام لبرنامج ET بالعربي، قائلة إنها تتجاهل هذه الأقاويل لأنها مستفزة جدا لها.

وتأتي هذه الشائعات بعد فترة قصيرة من انفصال الفنانة المصرية عن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم عقب خلافات بينهما، حيث كانت الزيجة الرابعة لها.

أنغام تستعد لليوم الوطني السعودي

أنغام تستعد حالياً لإحياء حفلها الجديد بالمملكة العربية السعودية يوم 24 سبتمبر الجاري ضمن احتفالات السعودية بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، باليوم الوطني الـ90" والذي يشارك فيه عدد كبير من النجوم، وانشغلت في الأيام الماضية بالترويج له عبر حساباتها على السوشيال ميديا.