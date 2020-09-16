ظهور خاطف لنادين نسيب نجيم مع ابنها وهكذا حاولت إخفاء ندوب العملية الجراحية في وجهها..صور

نادين نسيب نجيم عادت للتواصل مع جمهورها مجدداً ونشرت صور جديدة مع ابنها جيوفاني، وكشفت عن طريقتها الجديدة لاخفاء آثار العملية الجراحية في وجهها.

أحدث ظهور لنادين نجيم مع ابنها

وخطفت الفنانة نادين نسيب نجيم الأنظار مجدداً بعدما نشرت عدة صور لها مع ابنها جيوفاني على انستقرام، وطمأنت بالصور الجمهور على حالتها الصحية والنفسية في الفترة الحالية، وذلك بعد نجاتها من حادث انفجار مرفأ بيروت وكذلك بعد إزالة الضمادات على وجهها بعد العملية الجراحية التي خضعت لها.

نادين نجيم تستعين بـ"الفيلتر" لإخفاء ندوب وجهها

ومازحت نادين نجيم الجمهور من خلال الصور مع ابنها، وكشفت عن استعانتها بفيلتر جديد لإخفاء آثار الجراحة على وجهها، وعبرت عن اعجابها بالفيلتر، ونشرت عدة صور لها به، ولكنه لم يخف جميع آثار الإصابة على وجهها والتي ما تزال بقية بعد أيام من نشرها أول صورة لوجهها بعد فك الضمادات من وجهها.

واحتفلت نادين نجيم هذا الاسبوع بعيد ميلاد ابنها "جيوفاني"، ونشرت عدة صور وفيديو لأبرز لحظاتها معه، ووجهت إليه رسالة قالت بها:"عقبال ما شوفك احلى شب ناجح و مبسوط و ضلني حدك وجنبك ودعواتي الك يا ابني ترافقك بكل خطوة بحياتك الله يحميك و يبعد عنك ولاد الحرام وما تشوف شر ابداً ويفرّح قلبي فيك.. بحبك كتير كتير كتير".

نادين نجيم تعود للتواصل مع جمهورها

وتسبب نشاط نادين نجيم على السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة وعودتها للتواصل مع جمهورها ونشرها صور مع ابنائها في حالة تفاؤل بين جمهورها بسبب الإطمئنان على حالتها الصحية والنفسية، خاصة بعد فترة القلق التي سيطرت عليهم جراء إصابتها البالغة في حادث بيروت وكذلك بسبب حالة الغضب والحزن التي كانت تمر بها في الفترة الأخيرة بعد إصابتها للدرجة التي جعلتها تقرر الهجرة من لبنان.

وكانت نادين نجيم قد تعرضت لإصابات بالغة في وجهها بعد إصابتها في انفجار مرفأ بيروت، وخضعت لجراحة في المستشفى لمدة 6 ساعات وأجرت عملية خياطة جروح بحجم 40 غرزة، ونشرت صور لها مؤخراً في المستشفى مع ابنائها قبل ان تغادرها في نهاية الشهر الماضي، وتطمئن الجمهور على حالتها في الأيام الماضية.