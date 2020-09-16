سليمان عيد يروج لمسرحية "صباحية مباركة "

روج الفنان سليمان عيد لمسرحيته الجديدة "صباحية مباركة "، حيث نشر البوستر الدعائي للمسلسل عبر حسابه بموقع إنستجرام ، وعلق قائلاً :" مسرحية صباحية مباركة ، مستنينكم كل خميس وجمعة وسبت من كل أسبوع الساعة التاسعة علي مسرح جراند نايل تاور.

مسرحية "صباحية مباركة"، بطولة على ربيع، و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصر الدين، وألاء علي، ونيرة عارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجى.

والمسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقي.

والجدير ذكره أن سليمان عيد انتهي من تصوير فيلم "النمس والإنس" والذي يُشارك في بطولته محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، دنيا ماهر، عارفة عبد الرسول، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.