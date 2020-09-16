بـ القميص بس | العثور على جثة فنان شاب عاريًا في غرفة نومه

كشف موقع CNN -نقلًا عن وكالة الأنباء المركزية التايوانية (CNA)- خبر وفاة المغني والممثل ورجل الأعمال التايواني Alien Huang، عن عمر يناهز 36 عامًا، والمعروف باسم Huang Hong-Sheng، صباح اليوم.
وكشف التقرير الإخباري أن والد الفنان الشاب ذهب إلى شقة ابنه في تمام الساعة 11 صباح اليوم الأربعاء بعد محاولات مريرة من الأب في التواصل هاتفيًا مع ابنه الذي لم يستجب للهاتف، ما جعله يستنجد بالشرطة
وأفادت التقارير الإخبارية أن الشرطة توجهت إلى شقة الفنان الشاب، بالقرب من شارع Sanhe، فوجدوه جثة هامدة في غرفة نومه، مجردًا من ملابسه ولا يرتدي سوى قميص علوي فقط.
وأشارت التقارير الى أن جثة الفنان الشاب وجدت في غرفة نومه على مقربة من مدخل الحمام، الذي كانت المياه لا تزال جارية فيه، وعُثر أيضًا على بقعة دم في مكان الحادث، في الوقت الذي كان فيه حوض الاستحمام (البانيو) ممتلئًا بالمياه، والتكييف يعمل، ولم تكشف التحقيقات عن سبب الوفاة، وينتظر تشريح الجثة بعد غد الجمعة.
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