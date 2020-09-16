وهددت قوت وهي ماجدة زكي الفتاة التي كانت السبب في طلاق ابنتها، بأنها ستقوم بفضحها لأنها تعتمد على السحر والشعوذة في أعمالها، وظهرت قوت في الحلقة وهي تحكي لأبنائها المشاكل التي مرت بها في الفترة السابقة وانتهت الحلقة بذهاب ابنة قوت التي تمتلك موهبة التمثيل إلى أحد الأماكن والذين يحاولون النصب عليها وخداعها ولكنها سيتم إنقاذها في آخر لحظة.
مسلسل "قوت القلوب" من بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ابنة ماجدة زكي تتعرض للخداع ..تعرف على تفاصيل الحلقة الـ10 من "قوت القلوب" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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