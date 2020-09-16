ابنة ماجدة زكي تتعرض للخداع ..تعرف على تفاصيل الحلقة الـ10 من "قوت القلوب"

بدأت الحلقة الـ10 من الجزء الثاني لمسلسل "قوت القلوب" والمذاع على قناة "الحياة" من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الـ9:00 مساء.

وهددت قوت وهي ماجدة زكي الفتاة التي كانت السبب في طلاق ابنتها، بأنها ستقوم بفضحها لأنها تعتمد على السحر والشعوذة في أعمالها، وظهرت قوت في الحلقة وهي تحكي لأبنائها المشاكل التي مرت بها في الفترة السابقة وانتهت الحلقة بذهاب ابنة قوت التي تمتلك موهبة التمثيل إلى أحد الأماكن والذين يحاولون النصب عليها وخداعها ولكنها سيتم إنقاذها في آخر لحظة.

مسلسل "قوت القلوب" من بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد