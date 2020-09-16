ماجد المصري يعترف بحبه لشقيقة زوجته ويطلب منها الزواج في الحلقة ال9 "الوجه الآخر "

واعتراف ماجد المصري بحبه لفرح وطلب منها الزواج قائلاً :" بحبك يا فرح قبل ما اعرفك كنت حاسس إني أسعد زوج لكن بعد ما عرفتك كل حاجة اتغيرت " .
من ناحية أخري جمع مشهد بين نسرين طافش ووالداتها مادلين طبر وهي تنصحها أن تحترص من فرح والتي تعتقد أنها صديقتها ولا تعلم انها شقيقتها من الأب والإهتمام بزوجها وبيتها وخصوصاً أن تقضي معظم وقتها في العمل وتتركهم وحدهم بالمنزل مشيرة أنها بدأت أن تقلق من فرح ولاسيما بعد رفض فرح العريس الذي جاء لها دون أن تُبدي اي أسباب.
الوجه الآخر" يقوم ببطولته نخبة من النجوم منهم ماجد المصري، نسرين طافش، هبة الأباصيري، محمد علي رزق، حنان سليمان، هدي الأتربي ، إسلام حافظ ، ندي موسي ومجموعة مميزة من النجوم.
الوجه الآخر "قصة ماجد المصري، وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، وينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة.
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