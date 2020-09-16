أرقام قياسية لن تتوقعها.. تعرف على ثروة أحمد حسن وزينب

أثار اليوتيوبر أحمد حسن وزينب، الجدل عبر السوشيال ميديا، بسبب الفيديوهات التي يقومون بنشرها لتخيوف ابنتهما إيلين، التي تبلغ من العمر عاما ونصف مما جعل رجال المباحث تقوم بالقبض عليهما .

بعد القبض عليهما.. تعرف ثروة أحمد حسن وزينب

يبث أحمد حسن 7 فيديوهات على مدار أسبوع، والتي تنوعت بين أول ظهور وأول مرة تناولت فيها الطعام، وغيرها من الموضوعات التي تخص المولود الحديث، وأيضا الفيديوهات التي تظهر فيها الطفله وهي تبكي بشده وولدتها تضحك عليها وهو ما عرَّضه لهجوم حاد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذين اتهموه بالتربح من ابنته واستغلالها فيما قال بعض مستخدمي "سوشيال ميديا"، أنه عرض الطفلة للأذى.

وتساءل العديد من رواد السوشيال ميديا، "عن ثروة أحمد حسن وزينب، وماهو المبلغ الذي يجعلهم يقومون بأستغلال ابنتهما، إلى أن متوسط دخله اليوم خلال شهر ماضي هو 14 ألفا و400 دولار، أي ما يعادل 244 ألفا و800 جنيه.

أما عما تربحه من فيديوهات طفلته إيلين الـ7 التي ظهرت فيها منذ أسبوع، وحتى الآن فهي 113 ألفا و100 دولار، أي ما يعادل 2 مليون و922 ألفا و700 جنيه مصري.

أما عدد السبسكرايبرز أو المتابعين لأحمد حسن، على قناته فزاد حوالي 178 ألفا و548 شخصا، خلال الـ7 أيام الأخيرة، وهو ما يُعد رقما ضخما.

كما كشف بعض الموقع أن متوسط دخل أحمد حسن وزينب، 'من قناة واحدة على "يوتيوب"، سنويا، وهي قناته الرئيسية ما يزيد عن 5 ملايين و200 ألف دولار، أي ما يعادل 88 مليونا و400 ألف جنيه.

وعلى أساس شهري فإن متوسط دخله هو ما يعادل 430 ألفا و800 دولار، وهو بالمصري حوالي 7 ملايين و323 ألفا و600 جنيه.

بلغت عدد مشاهداته شهريا 107,697,300، وهي في ازدياد دائم بنسبة 90%، وأما السبسكرايبرز فهم 674,432.