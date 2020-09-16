هند عبد الحليم تنتظر الجزء الخامس من حكايات بنات

"حكايات بنات" الجزء الخامس من بطولة ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، أسماء جلال، أستايلست عبير البدراوي، ومدير تصوير كويمان التونى وإخراج مصطفى أبو سيف.

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