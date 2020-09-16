أسود فاتح.. روجينا تضع نفسها في موقف محرج بعد نشر أفيش مضروب

وضعت الفنانة روجينا نفسها فى موقف محرج بعد نشرها عبر صفحات وسائل التواصل الإجتماعي الخاصة بها ملصق دعائي "مضروب" لمسلسلها الجديد "اسود فاتح" مشيرة إلى أنه الأفيش الرسمي للعمل. من جانبها طرحت شركة انتاج العمل لملصق الرسمي له، وقد تغير خلاله مكان الفنانة روجينا، وحل محلها الفنان أحمد فهمى، وهو ما يشير إلى وجود خلافات لمكان تواجدها بالأفيش، أكدها لـ"دوت الخليج" مصدر خاص داخل العمل، الذي تم تصوير أحداثه فى العاصمة اللبنانية بيروت.

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