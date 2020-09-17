"تمبو" تحذر شركات الإنتاج من التعامل مع المطرب موسى

أصدر نزيه علي مسعود المستشار القانوني لشركة تمبو للإنتاج الفني، المنتجة والمسئولة عن أعمال المطرب موسى، بيانًا تحذيريًا؛ حذر فيه شركات الإنتاج الفني والإعلاني والإعلامي من التعامل مع المطرب موسى، إلا من خلال شركتها.

وأضاف مسعود، في بيانه، أنه يرحب بأي جهة ترغب في التعاقد مع الفنان من خلال شركة "تمبو".

وقال المستشار القانوني للشركة في بيانه: "إلى السادة شركات وجهات الإنتاج الفني وشركات الاتصالات والإنترنت وأصحاب الملاهي والقاعات ومنظمي الحفلات من شركة تمبو للإنتاج الفني ضد المطرب موسي،، تحذر شركة تمبو للإنتاج الفني السادة الأفاضل ممثلي الشركات العاملة في المجال الفني والدعائي والإعلامي والحفلات من التعامل المباشر مع الفنان محمد موسي محمد موسي وشهرته (الفنان موسي) مطرب، حيث ان شركة تمبو هي الوكيل الحصري لكافة أعمال الفنان في كافة المجالات الفنية طبقا للعقد المبرم بين الشركة والفنان المؤرخ 9/2/2017 والمصدق عليه لدي نقابة الموسيقيين ومدته خمس سنوات".

وتابع البيان: "حيث نما إلى علم الشركة قيام الفنان المذكور بنيته لطرح ألبوم غنائي قريبًا وتسويقه لدي الشركات العاملة في المجال وكذلك نيته للعودة للعمل منفردا في إحياء الحفلات لدي بعض الأماكن المتخصصة في هذا المجال وهو الأمر الذي لا يملكه المذكور كون الشركة هي الوكيل الحصري في ذلك، لـذلك فإنه قد وجب التحذير والتنبيه علي كافة الشركات والأماكن العاملة في المجال الفني من التعاقد أو التفاوض أو الاتفاق المباشر مع الفنان موسي وذلك حتي لا تترتب علي ذلك أثار قانونية نتيجة ذلك الإخلال، وقد تم بالفعل التحرك قضائيا قبل من تعامل بشكل مباشر مع المذكور ومازالت الدعاوى متداولة".

وأختتم البيان: "وترحب شركة تمبو للإنتاج الفني بكافة الجهات الراغبة في التعاقد علي أعمال الفنان موسي بالتواصل المباشر مع الشركة وممثليها القانونيين".

يذكر أن الشركة قد لجأت للقضاء مؤخرًا ضد "موسى" ورفعت عدد من القضايا ضده وضد عدد من الشركات التي تعاون معها دون الرجوع للشركة الشاكية وذلك عقب طرح موسى مؤخرًا أغنية "مازنجر" كلمات كل من الشاعرين الغنائيين خالد شريف وعبد الرحمن عاصم، ألحان كريم عاشور، والموزع الموسيقي منسي، وميكس وماستير خالد سند، والمنتج المنفذ طارق الأحمدي، وطرحها عبر قناته على اليوتيوب وعدد من المحطات الفضائية.

كما طرح أغنيتين سابقتين على طريقة الفيديو كليب الأولى بعنوان "جبلين تلج" وهي من كلمات حسين طنطاوي، وألحان معتز أمين، وتوزيع موسيقي منسي، والكليب من إخراج محمد سعيد عبد الواحد، ومنتج منفذ طارق الأحمدي، والأغنية الثانية بعنوان "الحلوة" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، وميكس وماستر أمير محروس، والكليب من إخراج محمد القاضي.