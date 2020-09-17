أحمد سعيد عبدالغني يطلب رشوة من نسرين طافش في الحلقة التاسعة من "الوجه الآخر "

انطلق منذ قليل عرض مسلسل "الوجه الآخر " الحلقة التاسعة علي قناة cbc دراما.

وتوالت أحداث الحلقة التاسعة والتي بدأت بمحاولة أحمد سعيد عبدالغني وهو دكتور رمزي الطبيب النفسي المعالج لفرح ، ابتزاز نسرين طافش بعد معرفته بوجود أرض عدم حسابها ضمن الميراث وعدم إعطاء شقيقتها فرح حقها كاملاً من التركة.

وطلب دكتور رمزي منها رشوة تصل إلي 2 مليون جنية بعد معرفته بأن الأرض تبلغ قيمتها حوالي 12 مليون جنية ، وذلك مقابل إخفاء السر عن فرح وعدم إخبارها بأي شئ عن الميراث.

مسلسل "الوجه الآخر" إخراج سميح القاش، وبطولة ماجد المصرى نسرين طارفش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، دنيا المصرى، أحمد خليل، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، ويتناول العدد العديد من القضايا المهمة، حيث يناقش صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.