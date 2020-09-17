ضرب تحت الحزام| محمد رمضان يقصف جبهة أحمد الفيشاوي.. وزوجة الأخير"تهينه"

حالة كبيرة من الجدل سيطرت على الوسط الفني في اليومين الماضيين، بعدما عادت أزمة الفنان محمد رمضان، والفنان أحمد الفيشاوي، تلوح في الأفق مجددًا، بعدما أشعلتها زوجة الأخير في أواخر العام الماضي، وظلت ساكنة حتى الأيام الأخيرة، لتعود للاشتعال مجددًا، وتثبت أنها كانت نارًا تحت الرماد، لكنها أخذت تطورًا جديدًا، أصبحت بمثابة ضرب تحت الحزام.

ويرصد «دوت الخليج» في التقرير التالي، تفاصيل أزمة محمد رمضان وأحمد الفيشاوي، ومستجداتها.

أحمد الفيشاوي يستفز محمد رمضان

أحدث الفنان أحمد الفيشاوي، حالة كبيرة من الجدل في الأيام الأخيرة بعدما أعلن عن استعداده لطرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «نمبر 2»، حيث ربط البعض بينها وبين أغنية محمد رمضان وشعاره الشهير «نمبر 1»، فاعتبرها البعض سخرية مبطنة من الأخير، لتعود الأزمة وتشتعل مجددًا بعدما أشتعلت في أواخر العام الماضي من قبل زوجة الفيشاوي.

محمد رمضان يقصف جبهة الفيشاوي الصغير

حل الفنان محمد رمضان، ضيفًا على برنامج the insider بالعربي، على تلفزيون دبي، للحديث عن أعماله الفنية، وبعض القضايا المتعلقة بشأنه، والتي أثيرت في الفترة الأخيرة. وخلال الحلقة، رد محمد رمضان، على سؤال المذيع حول رد فعله من أغنية الفنان أحمد الفيشاوي، التي يحضر لها وتحمل اسم «نمبر 2»، وهل يراها «رمضان» سخرية، من مقولته، وأغنيته الشهيرة «نمبر وان» التي يظل يرددها دائمًا. وعلق محمد رمضان، على سخرية أحمد الفيشاوي، قائلًا: «مفيش حد يعرف يتريق على نمبر 1.. نمبر وان هو حلم كل شخص فى الحياة، وكل إنسان فى أى مكان فى العالم، ما نقدرش نتريق على نمبر 1». وأضاف "رمضان" خلال لقائه فى برنامج "The insider": «بقول للفيشاوى ربنا يوفقك وإن شاء الله نمبر 2 تبقى نمبر 2، الأغنية اسمها نمبر 2، وده اعتراف رسمى للعالم كله».

زوجة أحمد الفيشاوي ومحمد رمضان

في شهر ديسمبر 2019، حدثت أزمة كانت حديث الوسط الفني، بين زوجة أحمد الفيشاوي وبين الفنان محمد رمضان، بعدما تهكمت على الأخير في أحد التعليقات، ووصفته بـ لفظ خارج. وتعود الأزمة، حينما ردت زوجة أحمد الفيشاوي على تعليق أحد أصدقائها، بعد ظهورها الأخير بسيارة فارهة طراز (مرسيدس - E CALSS COUPE)، وسعرها 2 مليون و600 ألف جنيه، التي أثارت بها الجدل. وكتبت زوجة الفيشاوي الصغير في ردها، تلميحًا مباشرًا على الفنان محمد رمضان، إذ قالت: «زعلانه جدا جدا لاني ضد فكرة الاستعراض بحاجاتك وتفضل تتمادى لحد ما الحكاية بتبقي مرض.. زي ما بيحصل مع فنانين كتير الايام دي...اه بين حاجتك وانبسط بس مش لازم تقرف الناس ليل نهار انك (نمبر زفت وان)»، وهو الشعار الذي يرفعه «رمضان» دائمًا.

وتابعت زوجة الفيشاوي قائلة: «حرام فيه ناس لما بتشوف حد بيعمل كده بتتعقد وممكن تعمل اي حاجه عشان أسلوب الضغط النفسي للاستعراض بيخلي الناس عاوزه تكون كده ب اي طريقه وده خطر جدا».

زوجة أحمد الفيشاوي تتراجع أمام محمد رمضان