نهال عنبر تنعي وفاة المنتج محمد زعزوع

حرصت الفنانة نهال عنبر، علي توديع الراحل محمد زعزوع ، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت: "وداعا زعيم الإنتاج الفني الصديق الغالي، أول عمل لي كان معاك في طيور الظلام، ربنا يرحمك برحمته الواسعة ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته نسألكم الدعاء والفاتحة".

يشار أن المنتج محمد زعزع، توفي اليوم والذي أنتج مسلسل "فرقة ناجي عطالله"، وأعلن عن ذلك السيناريست أيمن سلامة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وشارك "زعزع"، في إنتاج العديد من الأعمال الفنية الدرامية والسينمائية، منها: "فرقة ناجى عطاالله" و"السلطان والشاه" و"هزمتنى امرأة" و"الوهم"

و"دمى ودموعى وابستامتى" و"في بيتنا رجل".

وعلى صعيد آخر، نهال عنبر، تشارك في حكاية "أمر شخصي"، هي الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا"، وعرض حتى الآن حكايتين من المسلسل هم "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، ويتم حالياً تصوير الحكاية الثالثة وهي "أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، كما تم الاستعداد للحكاية الخامسة التي تحمل اسم"لازم أعيش" وتقوم ببطولتها جميلة عوض، والحكاية السادسة "ضى القمر" التي تقوم ببطولتها كندة علوش.