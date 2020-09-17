تصدرت الفنانة أنغام، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد ساعات من تداول أخبار حول زواجهًا من الموسيقار هاني فرحات، الذي يحيي كل حفلاتها الغنائية في السنوات الأخيرة.

وضعت الفنانة روجينا نفسها فى موقف محرج بعد نشرها عبر صفحات وسائل التواصل الإجتماعي الخاصة بها ملصق دعائي "مضروب" لمسلسلها الجديد "اسود فاتح" مشيرة إلى أنه الأفيش الرسمي للعمل. حالة كبيرة من الجدل سيطرت على الوسط الفني في اليومين الماضيين، بعدما عادت أزمة الفنان محمد رمضان، والفنان أحمد الفيشاوي، تلوح في الأفق مجددًا، بعدما أشعلتها زوجة الأخير في أواخر العام الماضي، وظلت ساكنة حتى الأيام الأخيرة، لتعود للاشتعال مجددًا، وتثبت أنها كانت نارًا تحت الرماد، لكنها أخذت تطورًا جديدًا، أصبحت بمثابة ضرب تحت الحزام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن | أزمة محمد رمضان وأحمد الفيشاوي.. انتحار ممثلة شابة في ظروف غامضة.. العثور على جثة فنان شاب عاريًا في غرفة نومه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.