نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارول سماحة تروج لأغنيتها "Bon Voyage" في المقال التالي
حيث روجت كارول سماحة لأغنيتها " Bon Voyage " ، حيث نشرت كوبلية من الأغنية عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام ، وكتبت :أغنيتي bon voyage باللهجتين العربية والفرنسية علي اليوتيوب.
يشار إلى أن كارول سماحة صورت أغنية "bon voyage"، كليب تحت إدارة المخرجة بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات كاملة خير، و كارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف وهي من توزيع دي جي يوسف.
والجدير ذكره أن كارول سماحة أطلقت مؤخراً أغنيتها الجديدة " قلبي وقع "على قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من مسلسل مدرسة الحب ٣ ومن كلمات سهام الشعشاع، ألحان محمد رحيم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كارول سماحة تروج لأغنيتها "Bon Voyage" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.