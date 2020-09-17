توأم روحي يحقق 8 ملايين جنيه بعد عرضه في 4 أسابيع

استطاع فيلم "توأم روحى" أن يحقق إيرادات بلغت 8 ملايين جنيه منذ عرضه بدور العرض وتحديدا منذ أربعة أسابيع.

فيلم "توأم روحي" تدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو من بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.

وروِّج حسن الرداد، لأحدث أفلامه «توأم روحي»، المعروض بالسينمات حاليًا، إذ قام بمتابعة الفيلم في "سينما سيتي ستارز" كما قام بجولة فى عدد من سينمات وسط البلد.

وتوجه «الرداد» وأمينة خليل والمخرج عثمان أبو لبن والمنتج أحمد السبكي، لمتابعة بعض عروض الفيلم وسط الجمهور بإحدى سينمات سيتي ستارز.

وحرص الرداد على التعرف على رأي الجمهور في الفيلم، حيث قامت السينما بوقف عرض الفيلم ليدخل الرداد ويسأل الجمهور عن رأيهم بالعمل ويغادر سريعًا.

وتعد هذه الزيارة هي الثالثة لفريق العمل، بعد زيارتهم للإسكندرية وطنطا الأسبوع الماضي.