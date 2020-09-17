بـ وصلة رقص بلدي.. مريهان حسين تشعل إنستجرام

نشرت الفنانة مريهان حسين مقطع فيديو جديدا لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وظهرت مريهان حسين في الفيديو وهي تقوم بالرقص "البلدي" في احتفالها بالأمس بعيد ميلاد صديقتها. وعلقت مريهان حسين على الفيديو قائلة "ايه الاساتوك دا". يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين غير نصيبي وقسمتك كان مشاركتها فى مسلسل "قيد عائلى". وتدور أحداث مسلسل "قيد عائلي" حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" ولكل واحد من الشقيقين منطقة فى الصراع.

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