تفاصيل الحكم الأخير في قضية بهاء سلطان ضد نصر محروس..هل انتهت الأزمة نهائياً؟

بهاء سلطان تصدر مواقع التواصل في الساعات الأخيرة بعد الحكم في قضيته ضد المنتج نصر محروس، ودشن جمهوره حمله لتشجيعه للعودة للغناء وإطلاق ألبوم جديد بعد انتهاء القضية.

بهاء سلطان يتصدر مواقع التواصل بسبب قضيته ضد نصر محروس

وتفاعل الجمهور مع تعليق بهاء سلطان على التطورات الأخيرة في قضيته، والتي يبدو إنها الفصل الأخير في الأزمة الشهيرة بين نصر محروس وبهاء سلطان، وتصدر إسم بهاء سلطان مواقع التواصل وكذلك محركات البحث، ودشن الجمهور حملة لتشجيعه على إطلاق ألبومه الجديد والعودة للغناء، وتفاعلوا بسخرية أيضاً من انتصاره على المنتج نصر محروس قضائياً.

تفاصيل الحكم في قضية بهاء سلطان ضد نصر محروس

وعلق الفنان بهاء سلطان عبر صفحته الرسمية بفيسبوك وقال في رسالة إلى الجمهور:" اولا انتوا واحشني جدا ومبسوط من رد فعلكم، وقد ايه بعدي عنكم و الانتظار كان صعب بالنسبالي وأثر معايا نفسياً خلال الفتره الي فاتت, بس الحمدلله القضية اخذت شكل من الناحية القانونية افضل وقريباً هطلع اوضح ما ترتب علي الجلسة الاخيرة من القضية والتي كانت أمس 9/15 ".

وكشف مصدر مقرب من المطرب بهاء سلطان لـ"دوت الخليج" إن التطور في القضية جاء في صالحه، بعد رفض المحكمة مطالب نصر محروس بدفع مبلغ مالي وإلزامه بالعودة للشركة، وإن الحكم جاء بإعادة تسجيل بعض الأغاني فقط للشركة وإنهاء التعاقد بعدها، وأضاف أن بهاء سلطان سيعلن عن مشاريعه الجديدة وتعاقداته الجديدة فور تنفيذه للحكم وإنتهاء القضية نهائياً في الفترة المقبلة.

هل ينضم بهاء سلطان إلى روتانا؟

وجاء في نص الحكم والذي تداول نسخة منه على مواقع التواصل الاجتماعي، بالزام بهاء سلطان بإعادة تسجيل الأغاني التي بها عيوب هندسية في الألبوم محل الخلاف، مع رفض دعوى نصر محروس بتعويض الشركة بملبغ مالي يصل إلى مليون ونصف دولار، وجاء ذلك بعد فشل كل محاولات الصلح بين نصر محروس وبهاء سلطان في الفترة الأخيرة وأبرزها مبادرة الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة".

وبدأت أزمة بهاء سلطان مع نصر محروس منذ 8 سنوات، وهي مدة غياب سلطان عن الغناء وإطلاق الألبومات، وذلك بسبب رغبته في فسخ التعاقد معه في الوقت الذي يتمسك به محروس بتعاقده معه، وتبادل الطرفان الاتهامات في الفترة الأخيرة قبل الحكم، وتردد مؤخراً اقتراب بهاء سلطان من التوقيع مع شركة روتانا لانتاج اعماله الغنائية وإطلاق أول ألبوم له بعد انتهاء أزمته مع نصر محروس.