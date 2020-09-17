هيفاء وهبي تكشف بوستر وموعد عرض مسلسلها الجديد "أسود فاتح"

هيفاء وهبي كشفت عن تفاصيل عرض مسلسلها الجديد "أسود فاتح" بعد تأجيل عرضه من موسم رمضان الماضي، ونشرت أول بوستر للمسلسل على مواقع التواصل.

هيفاء وهبي تكشف تفاصيل عرض مسلسل "أسود فاتح"

وأعلنت هيفاء وهبي عن عرض مسلسلها الجديد "أسود فاتح" لأول مرة على تطبيق "شاهد"، في يوم 27 سبتمبر الجاري، ونشرت البوستر الأول للمسلسل على حساباتها بمواقع التواصل وعلقت:" البوستر الرسمي لمسلسل اسود فاتح.. حصرياً على شاهد.. ابتداءً من يوم ٢٧ سبتمبر.. انتاج صباح اخوان، تأليف أمين جمال، إخراج كريم العدل".

هيفاء وهبي والنجوم على بوستر مسلسل "أسود فاتح"

وضم بوستر مسلسل "أسود فاتح" عدد من نجوم المسلسل وعلى رأسهم هيفاء وهبي، والنجوم صبري فواز وروجينا ومعتصم النهار وأحمد فهمي، ويأتي عرض المسلسل على تطبيق "شاهد" بعد خروج المسلسل من المنافسة في موسم رمضان الماضي، بسبب أزمة فيروس كورونا والتي تسببت في توقف تصويره والذي انتهى في الأيام الأخيرة.

وتسعى هيفاء لتعويض غيابها عن رمضان بعرض المسلسل على تطبيق "شاهد"، والذي عرض عدة مسلسلات جديدة مؤخراً بعد خروجها من موسم رمضان مثل مسلسل "دانتيل" لسيرين عبد النور وغيرها، وتجسد هيفاء وهبي دور ابنة رجل أعمال تدخل في صراعات مع شقيقها بعدما تتولى إدارة شركات والدها، وفي نفس الوقت تدخل في صراعات مع رجال أعمال منافسين، وتدور قصة المسلسل في إطار رومانسي وإجتماعي.

هيفاء وهبي تتجاوز أزماتها وتعلن أعمالها الجديدة

ويبدو أن الفترة المقبلة ستشهد نشاط كبير للفنانة هيفاء وهبي، فبجانب مسلسلها "أسود فاتح"، شوقت الجمهور لأغنيتها اللبنانية الجديدة، ونشرت فيديو قصير أثناء تسجيلها في الاستديو، ومن المتوقع ان تطرحها خلال هذا الشهر أيضاً، وذلك بعد غياب لها عن الأعمال الغنائية منذ ألبومها "حوا" منذ عامين.

ودخلت هيفاء وهبي في الفترة الأخيرة في صراع مع مدير أعمالها السابق محمد وزيري، بعد اتهامها له بالنصب عليها والاستيلاء على ممتلكاتها وأموالها في مصر، وتنتظر التطورات الجديدة في القضية بعد قرار حبس وزيري في الفترة الأخيرة على ذمة التحقيق، وتنتظر هيفاء وهبي أيضاً حسم مصير فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" والذي انتهت من تصويره في الفترة الأخيرة ولكن تأجل عرضه هذا العام.