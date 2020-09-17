نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموت يفجع الفنان شادي جمال في والده في المقال التالي
وكتب: إنا لله وانا اليه راجعون.. انتقل الى رحمة الله المغفور له والدي جمال هاشم سلطان، العزاء غدا ان شاء الله بعد المغرب أمام المنزل في الزاويه الحمراء.
والجدير ذكره أن شادي جمال تألق في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" ، والمسلسل معالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته نخبة من النجوم منهم "ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة".
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