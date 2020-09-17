كشف المنتج نصر محروس، عن بعض التفاصيل الخاصة بأزمته مع المطرب بهاء سلطان الذي أشاع أمس، الأربعاء أنه تم فسخ التعاقد مع الشركة المنتجة لألبوماته.
وقال نصر محروس، في تصريحات صحفية، إن كل ما تردد على لسان بهاء سلطان غير صحيح وعارٍ تمامًا من الصحة، حيث إن المحكمة الاقتصادية ألزمته بإتمام بنود التعاقد مع الشركة المنتجة.
وأضاف نصر محروس، "المحكمة الاقتصادية رفضت طلب بهاء سلطان؛ بدعوى انتهاء تاريخ التعاقد، وذلك شكلا وموضوعا، وألزمته بإتمام التعاقد الذي ينتهي بعد عامين".
وكان بهاء سلطان نشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تدوينة قال فيها "الحمدالله تم فسخ عقدي مع شركة فري ميوزيك نصر محروس".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بهاء سلطان يحتفل بانتهاء التعاقد مع «فري ميوزك».. ونصر محروس يكذبه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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