ويظهر في الصورة بلوك كلاسيكي، وهو يرتدي القلادة المصنوعة خصيصًا له ومكتوب عليها اسمه.
وعلق علي الصورة قائلا: "بحب كل واحد عندى هنا".
وكان قد كشف المطرب عمر كمال عن التفاصيل الخاصة بحذف مشاهده التمثيلية بفيلم "زنزانة 7" المقرر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال عمر كمال فى لقاء ببرنامج "انسايدر بالعربى": "فور علم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى بمشاركتى فى فيلم "زنزانة 7" هددت النقابة بوقف تصوير الفيلم".
وأضاف: "اضطر صناع الفيلم إلى حذف مشاهدى من الفيلم حتى يمكن عرضه، وهى عبارة عن مشاهد داخل السجن الذى يجمع بين بطلى العمل أحمد زاهر ونضال الشافعى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. أحدث ظهور لـ عمر كمال بعد حذف مشاهده من فيلم «زنزانة 7» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.