نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدأت حياتها الفنية في مسرح الطليعة وتزوجت من أحمد كمال.. ما لا تعرفه عن المبدعة عبلة كامل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم ذكري ميلاد الفنانة القديرة عبلة كامل، التي تميزت بالإبداع والعطاء واستطاعت أن ترسخ اسمها في قلوب ووجدان المشاهد.

وفي التقرير التالي يعرض لكم "الفجر الفني"، معلومات لا تعرفها عن النجمة المبدعة عبلة كامل.

*ولدت في نكلا العنب مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة تخرجت عام 1984 من كلية الآداب.

* بدأت حياتها الفنية في مسرح الطليعة وكان أول أعمالها مشاركتها في مونودراما "نوبة صحيان"، ثم عملت مع الفنان محمد صبحي في مسرحية "وجهة نظر" تلتها بمسرحيات عديدة مع لينين الرملي .

* عرف عنها أنها تختار أعمالها بدقة ولا ترضى سوى بالأعمال المميزة، وقد بدأت معرفة الجمهور بها من خلال فيلم " وداعا بونابارت " ليوسف شاهين ، ثم بدأت خطوة بخطوة تحتل مكانة بارزة في قلوب المشاهدين وخاصة بعد نجاحها في المسلسل "لن أعيش في جلباب أبي " واشتراكها في عدة مسلسلات.

* تزوجت من المخرج والممثل أحمد كمال وانجبت ابنتين توأم هن زينب وفاطمة بعام 1986 ، لكنهما أنفصلا لاحقًا، وفي عام 2003 تزوجت للمرة الثانية من الفنان محمود الجندي إلا أن زواجهما لم يستمر لأقل من عامين حيث أعلن انفصالهما في عام 2005.

* ارتدت الحجاب في عام 2005 ، ولكنها استمرت ولم تتوقف عن التمثيل إلا نشاطها الفني قل واصبح ظهورها في الغالب بالمسلسلات التليفزيونية.

* شاركت عبلة كامل التي بدأت مسيرتها الفنية في منتصف ثمانينات القرن الماضي، في أعمال مسرحية وتلفزيونية وسينمائية بارزة خلال العقود الثلاثة الماضية على غرار مسلسلات "ليالي الحلمية"، "والشهد والدموع" و"لن أعيش في جلباب أبي"، الذي يتم استخدام بعض صوره حالياً ككوميكسات كوميدية على مواقع التواصل الاجتماعي، "حديث الصباح والمساء"، و"هوانم جاردن سيتي".

* كما شاركت في السينما في أفلام "الوداع يا بونابرت"، و"اليوم السادس"، و"سيداتي آنساتي"، وقشر البندق"، و"سواق الهانم" و"اللمبي"، و"كلم ماما"، و"اللي بالي بالك"، و"خالتي فرنسا"، و"سيد العاطفي"و"عودة الندلة" و"بلطية العايمة"وأخيراً "الكبار" عام 2010.