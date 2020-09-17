وظهرت الإعلامية بسمة وهبي في الصورة وهي تتحدث في الهاتف وترتدي جاكت جلد أسود وشورت.
وعلقت علي الصورة "الووووووو يا فانز قلبي وحشتوني".
وكانت الإعلامية بسمة وهبة، أعلنت في وقت سابق أنها تعانى من حالة مرضية نادرة، ولا يصاب بها كثيرون في العالم.
وأشارت بسمة وهبة، عبر صفحتها موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، إلى أن نسبة المصابين بالحالة فى مصر قليلة للغاية، لذا ستسافر لـ تتلقى علاجه فى الخارج.
وأشادت بسمة وهبة بـ الأطباء فى مصر، قائلةً "احسن دكاترة فى العالم"، مبدية دهشتها من التساؤلات التى تتعرض لها بشأن سفرها للعلاج في الخارج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في أحدث ظهور لها بعد إصابتها بمرض نادر.. بسمة وهبة تمازح جمهورها بالهاتف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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