أشرف عبد الباقي يستعد لعرض مسرحية «اللوكاندة»

يجرى حاليا الفنان أشرف عبد الباقي، بروفات عمل مسرحية جديدة بعنوان "اللوكاندة"، ومن المقرر أن تعرض المسرحية في أواخر الشهر الحالي. المسرحية يتقاسم بطولتها الفنان حمدى الميرغنى، وويزو، ومن المقرر أن يتم عرضها فى مسرح الريحانى وإخراج أشرف عبد الباقى. وكان آخر أعمال الفنان أشرف عبد الباقى مسرحية "صباحية مباركة" والذى قام ببطولة على ربيع واوس اوس. ويشار إلى أن أشرف عبد الباقى قدم مسرح مصر لمدة 6 مواسم، وشارك في بطولته مصطفى خاطر، ويزو، حمدى المرغنى، محمد عبد الرحمن، مصطفى بسيط، وعدد كبير من الوجوه الشابة.

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