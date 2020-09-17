في ذكرى ميلاد نادية السبع.. تعرف على عملها قبل دخولها الوسط الفني

بدأت نادية السبع حياتها المهنية فى الصحافة، ودرست بالمعهد العالى للفنون المسرحية ثم نوعت عملها بين الإذاعة والتليفزيون والمسرح كممثلة.
ظلت نادية السبع حتى وفاتها عام 1990 تحترف مهنة التمثيل، حيث كان آخر أعمالها مسلسل الوقف، والذى عرض فى سنة وفاتها.
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