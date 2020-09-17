في عيد ميلادها.. تعرف على العمر الحقيقي لـ عبلة كامل

تحتفل اليوم الفنانة عبلة كامل بعيد ميلادها الـ 60 وهى إحدى النجمات اللاتي قدمن عددًا من الأعمال ستظل محفورة فى تاريخ الدراما والسينما المصرية.

طالت الشائعات الفنانة المصرية عبلة كامل، إذ تردد خبر حول اعتزالها وانسحابها من الحياة الفنية بسبب شعورها بألم شديد في العمود الفقري وعدم قدرتها على الوقوف أمام الكاميرا لساعات طويلة.

رفضت عبلة كامل التعليق على الخبر، ولم يدفعها ضجيج مواقع التواصل الاجتماعي لكسر حاجز الصمت وتكذيب الشائعة، وأصرت على التمسك بعادتها القديمة وهي عدم الحديث لوسائل الإعلام.

وعلى الرغم من عفويتها وجرأتها أمام الكاميرا، تخاف من إجراء حوار أو حتى الإدلاء بتصريح حول مشروعاتها الفنية، ودائما تردد مقولة: "لو في حاجة تهم الجمهور هتكلم".