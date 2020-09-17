أخبار الفن.. مخرج أبو العروسة يخرج عن صمته.. قصة أزمة بهاء سلطان ونصر محروس.. والدة ديانا كرزون تصف زوج ابنتها بالمجرم

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

تطور جديد فى أزمة المطرب بهاء سلطان مع المنتج نصر محروس، وذلك ضمن سلسلة أزمتهما التى بدأت منذ فترة طويلة، والتى تخص تعاقد الشركة المنتجة المالكة لـ نصر محروس مع بهاء سلطان، حيث شهدت الأزمة أيضا تدخل عدد من المقربين لمحاولة الحل، ولعل آخرهم الفنانة والمنتجة إسعاد يونس ولكنها لم تنتهِ بعد.

كشف الفنانة اللبنانية داليدا خليل، عن معاناتها بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد الذى تعافت منه منذ فترة قصيرة.

هاجم مطرب المهرجانات حمو بيكا، الفنان مصطفى الشاعر الذي رفع دعوى قضائية ضده؛ بسبب عدم حصوله على حقوقه المادية عقب النجاحات التي حققها "بيكا" فى الفترة الماضية.

أثارت والدة الفنانة ديانا كرزون، حالة من الجدل الواسع؛ بسبب تعليقها على حفل زفاف ابنتها المثير، والذي أقيم منذ يومين من الإعلامي معاذ العمري في الأردن.

علق المخرج كمال منصور، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، على أزمته مع منتج مسلسل "أبو العروسة".