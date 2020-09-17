في عيد ميلاد عبلة كامل.. تعرف على سبب طلاقها من محمود الجندي

تزوجت عبلة كامل، في أول حياتها الفنية من المخرج أحمد كمال وأنجبت منه ابنتين ثم انفصلت عنه في هدوء ثم تزوجت من الفنان محمود الجندي ولم تستمر زيجتهما طويلا لينفصلا في هدوء أيضا.
وصرح الفنان الراحل محمود الجندى فى آخر حواراته التليفزيونية بأن سبب انفصاله عن الفنانة عبلة كامل، هو رفضه لكونه «زوج الست»، موضحا أن الأعمال التى كانت تعرض عليه فى هذه الفترة كانت مجاملة لها وليس لفنه وأن رجولته كانت لا تسمح له بهذا الشعور.
يذكر أن الفنان الراحل محمود الجندى، تزوج من الفنانة عبلة كامل فى أكتوبر 2003، بعد أن جمعهما فيلم «الطوفان» وانفصلا بعد عامين من الزواج.
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