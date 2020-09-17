أول ظهور بالفيديو للفنانة فخرية خميس بعد إعلان إصابتها بالسرطان وفيروس كورونا

الفنانة العمانية فخرية خميس وجهت رسالة إلى الجمهور في أول ظهور لها بالفيديو بعد الإعلان عن إصابتها بالسرطان وفيروس كورونا هذا الأسبوع، وتحدثت إلى الجمهور قبل بدء رحلة علاجها من المرض في المستشفى.

فخرية خميس توجه رسالة للجمهور قبل تلقى العلاج الكيماوي

ونشرت الفنانة فخرية خميس فيديو لها على انستقرام، وجهت به رسالة إلى الجمهور وقالت تعليقها على الفيديو:" ارقد حاليا في المستشفى السلطاني قسم العزل، شكرا لكل من تواصل معي في ميزان حسناتكم، لا استطيع الرد ما امسك التلفون على طول صعب والله يرهقني الرد على الواتساب، شكرا لتواصلكم مع الاهل هم اولى بتوصيل المعلومة الصحيحة من غير قصور على الباقي".

أول ظهور لفخرية خميس بعد إصابتها بالسرطان وكورونا

وتابعت فخرية خميس في رسالتها وقالت:" رحم الله والدينكم على كل دعاء بشفائي، جزاهم الله خير جميع الأطباء في مستشفى السلطاني والجامعة والطاقم الطبي المشرف على حالتي وحالة المرضى في كل الاقسام"، وقالت فخرية خميس في الفيديو إنها تتواجد في المستشفى من يومين فقط، وأجلت رحلة العلاج بالكيماوي لأسبوع بسبب إصابتها بالتهاب في الصدر وتخوف الأطباء على مناعتها.

النجوم يتضامنون مع فخرية خميس

وتضامن عدد من النجوم مع الفنانة فخرية خميس ودعوا لها في تعليقاتهم على الفيديو ومنهم الفنانة بلقيس التي علقت لها قائلة:" الف مليون سلامة عليكى ياغالية ربنا يشفيكى ويعافيكى يا رب".

وقالت الفنانة لطيفة:" اسأل الله لك الشفاء العاجل يا عمري يا أطيب قلب وربي يفك الازمة هذي على الف خير.. اللهم اجعله بردًا وسلامًا على فخرية وأخرجها من حلق الضيق الى واسع الفرج والشفاء يا كريم".

فخرية خميس تقلق الجمهور

وأقلقت الفنانة فخرية خميس الجمهور في الأيام الاخيرة وذلك بعد إصابتها بوعكة صحية نقلت على إثرها للمستشفى، وذلك قبل أن تكتشف إصابتها بسرطان الثدي بالإضافة إلى إصابتها بفيروس كورونا، وتصدرت مواقع التواصل بسبب حالة القلق على حالتها الصحية، وقالت في رسالة لها على انستقرام بعد اكتشاف مرضها:" الحمدلله من قبل ومن بعد اللهم لا اعتراض، ثقتي في الله كبيرة جزاكم الله خير احتاج الدعاء احبتي في الله".

ويذكر أن الفنانة فخرية خميس شاركت مؤخراً في بطولة مسلسل "الشهد المر" في شهر رمضان الماضي بالإضافة إلى مسلسل "أم هارون" و "سواها البخت"، وتعتبر من أبرز الفنانات في عمان والخليج، وبدأت مسيرتها الفنية في السبعينيات وعملت بالإذاعة والتلفزيون والمسرح والتأليف وتقديم البرامج وغيرها وقدمت أكثر من 100 عمل فني في مسيرتها.